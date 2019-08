Apple will die Auswertung von Siri-Aufnahmen durch Menschen weltweit stoppen. Das berichtet ein amerikanischer Technik-Blog, dem Apple die Maßnahme bestätigt hat.

Apple will ein Software-Update entwickeln, mit dem Nutzer dann ausdrücklich um Erlaubnis gefragt werden, ob ihre Sprachaufnahmen ausgewertet werden dürfen. Bis dahin werde das Verfahren gestoppt, erklärte das Unternehmen.

Abhören - um die Technik zu verbessern

Viele Mitschnitte auch von anderen Sprachassistenten werden von Menschen angehört, um die Spracherkennung zu verbessern. So wird etwa darauf geachtet, ob Aktivierungswörter immer wieder falsch erkannt werden. In der vergangenen Woche hatte ein Apple-Mitarbeiter der Zeitung "The Guardian" erzählt, dass in solchen Fällen manchmal auch sehr private Details auf Mitschnitten zu hören seien.

Wenn sich Nutzer die Spracherkennung des Apple-Programms Siri einrichten, werden sie nicht darauf hingewiesen, dass Aufnahmen von Menschen abgehört werden können.

Vorwurf: Google verstößt gegen EU-Datenschutzgrundverordnung

Erst Freitag haben Datenschützer bekannt gegeben, dass Google in Europa solche Aufnahmen ebenfalls nicht mehr von Menschen auswerten lässt. Die in Deutschland dafür zuständige Datenschutzbehörde in Hamburg hat ein Verfahren gegen den Internet-Konzern eingeleitet, weil sie glaubt, dass Google gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung verstößt.