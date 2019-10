Spionin Butina ist zurück in Moskau

Die in den USA verurteilte russische Agentin Maria Butina ist wieder in ihrer Heimat. Die USA hatten sie nach Verbüßen einer Gefängnisstrafe abgeschoben. Am Mittag kam die 30-Jährige auf einem Moskauer Flughafen an. Butina war in den USA wegen illegaler Agententätigkeit zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Sie hatte Kontakte zum Waffenlobbyverband NRA und verkehrte auch in hochrangigen Kreisen der Republikaner von Präsident Donald Trump. Laut US-Ermittlern soll Butina das Ziel gehabt haben, die amerikanische Außenpolitik im Sinne Russlands zu beeinflussen.