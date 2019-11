"Spiegel": Fast jeder dritte Bäcker oder Fleischer verschwindet

In Deutschland werden private Bäckereien und Fleischer offenbar immer seltener. Der "Spiegel" berichtet, dass innerhalb von zehn Jahren etwa jedes dritte inhabergeführte Geschäft schließen musste. Das Magazin beruft sich dabei auf Zahlen der Initiative für Gewerbevielfalt der Telefonbuch-Servicegesellschaft. Demnach gab es die meisten Betriebsaufgaben in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt. Zwischen 2008 und 2013 hätten dort 31 Prozent der Fleischereien, 35 Prozent der Schuhmacher und 36 Prozent der Klempner dicht gemacht. Die größte Gewerbevielfalt gibt es laut Analyse dagegen in Bayern.