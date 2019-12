Sperre rechtswidrig - Wikipedia muss in der Türkei wieder freigeschaltet werden

Das Verfassungsgericht in der Türkei hält die Sperre für das Online-Lexikon Wikipedia für rechtswidrig. Das berichtet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Die Blockade von Wikipedia verstoße gegen die Meinungsfreiheit, so das Gericht. Die Organisation Wikimedia Deutschland spricht von einem großen Erfolg. Seit mehr als zwei Jahren sind die Internet-Seiten in der Türkei nicht mehr aufrufbar. Die türkische Telekommunikationsbehörde gab damals an, auf der Plattform werde die türkische Regierung mit Terrorismus und Extremismus in Verbindung gebracht.