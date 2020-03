per Mail teilen

Die Sperre für den früheren UEFA-Präsidenten Michel Platini war rechtens. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat eine Beschwerde Platinis abgewiesen. Zur Begründung hieß es, die Strafmaßnahme sei angesichts des Fehlverhaltens nicht übertrieben gewesen. Grund für die Sperre war eine zweifelhafte Zahlung in Höhe von zwei Millionen Franken von Ex-FIFA-Chef Sepp Blatter an Platini.