Europaweit hat die Polizei am Mittwoch Raser verstärkt kontrolliert - auch in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Eine Bilanz des sogenannten Speedmarathons wird am Donnerstag erwartet.

In Baden-Württemberg begannen einige Kontrollen bereits um Mitternacht, andere am frühen Mittwochmorgen, teilte das Innenministerium mit. Beim Polizeipräsidium Mannheim waren "alle verfügbaren Kräfte mit jedem verfügbaren Gerät beteiligt" an der Aktion, wie ein Sprecher mitteilte. Genaue Zahlen wollte er nicht nennen. 26 Staaten an Blitzer-Aktion beteiligt Insgesamt beteiligten sich 26 europäische Länder an der Aktion. In Deutschland waren neun Bundesländer dabei. Neben den Südwest-Ländern auch Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wo die schnellsten Raser erwischt wurden ist bislang nicht bekannt. Eine konkrete Bilanz wird erst am Donnerstag erwartet, da die Kontrollen zum Teil bis in den späten Abend dauern sollten. Wie die swr.de-Nutzer den Blitzermarathon beurteilen, können Sie hier nachlesen. BR-Reporterin Ilanit Spinner hat mit dem Polizeisprecher von München über den Sinn des Speedmarathons gesprochen: Verkehrsclub Deutschland fordert noch mehr Blitzermarathons Der verkehrspolitischer Sprecher des Verkehrsclubs Deutschlands, Gerd Lottsiepen, forderte im SWR mehr als nur einen Blitzermarathon im Jahr: "Wichtig ist, dass Geschwindigkeitsmessungen und Blitzaktionen nicht nur an einem Tag im Jahr stattfinden. Sie müssen relativ regelmäßig über das Jahr verteilt werden." Außerdem müsse die Politik noch mehr Aufklärungsarbeit leisten. Nur so könne das von der Bundesregierung erklärte Ziel von null Verkehrstoten erreicht werden. Stattdessen bagatellisiere aber Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ein zu schnelles Fahren, so Lottsiepen. Verglichen mit skandinavischen Ländern oder der Schweiz passierten in Deutschland mehr Unfälle. Das ganze Interview mit Gerd Lottsiepen hören Sie im Audio: Dauer 03:52 min Forderung: Mehr als ein Blitzermarathon im Jahr Interview mit Gerd Lottsiepen (Verkehrsclub Deutschland) im SWR. Aktion kommt aus Nordrhein-Westfalen Der Speedmarathon wird vom europäischen Netzwerk der Verkehrspolizeien (TISPOL) koordiniert. Mit der Aktion sollen Verkehrsteilnehmer dafür sensibilisiert werden, sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten. Die Aktion geht ursprünglich auf eine Initiative Nordrhein-Westfalens zurück, wo es 2012 die ersten großangelegten Geschwindigkeitskontrollen gab - damals noch unter dem Namen "24-Stunden-Blitz-Marathon". Im Laufe der Zeit beteiligten sich immer mehr Bundesländer, zuletzt weitete sich die Aktion über Deutschland hinaus auf andere Länder Europas aus. Das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland macht aber bei der Aktion nicht mehr mit. Sie sei "ungeeignet", um die Verkehrssicherheit dauerhaft zu verbessern, hatte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) schon im Vorjahr erklärt. Die swr.de-Nutzer reagieren unterschiedlich auf den Blitzermarathon. Eine Auswahl der besten Kommentare finden Sie hier: