Spanien: Separatisten blockieren Grenzübergang zu Frankreich

Nach den Parlamentswahlen in Spanien haben katalanische Separatisten den Grenzübergang zu Frankreich blockiert. Nach Angaben der Polizei haben rund 80 Menschen den Verkehr an einem Autobahn-Übergangspunkt im Nordosten des Landes lahmgelegt. Es soll sich um eine Gruppe handeln, die im Zusammenhang mit den Unabhängigkeitsbestrebungen bereits mehrere Massenproteste in Katalonien organisiert hat. Die Unabhängigkeitsbewegung hat während des Wahlkampfes in Spanien eine wichtige Rolle gespielt. Das Land steht vor einer schwierigen Regierungsbildung. Bei den Parlamentswahlen hat kein politisches Lager eine Mehrheit bekommen.