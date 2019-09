In Spanien haben landesweit Tausende Menschen gegen Gewalt gegen Frauen demonstriert. In der Hauptstadt Madrid sowie in vielen anderen Städten fanden Kundgebungen statt. Seit Jahresbeginn wurden in Spanien mehr als 40 Frauen von ihren Männern ermordet. Außerdem sei die Zahl der Vergewaltigungen und der Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, gestiegen, hieß es.