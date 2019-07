Spahn wirbt im Kosovo um Pflegekräfte

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) reist heute in den Kosovo. Dort besucht er unter anderem eine Pflegeschule. Ziel der Reise ist es, Pflegekräfte für Deutschland anzuwerben. Dafür soll eine Vereinbarung mit dem Kosovo unterzeichnet werden. Spahn hatte tausende neue Pflegekräfte versprochen. Diese will er nun auch verstärkt im Ausland anwerben. In Deutschland kommen auf 100 offene Stellen für Fachkräfte in der Altenpflege nur 19 Bewerber. Rund 40.000 Stellen in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind nicht besetzt.