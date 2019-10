Spahn will Attacken in der Notfallversorgung härter bestrafen lassen

per Mail teilen

Wer Ärzte, Pfleger und Helfer angreift, soll nach den Plänen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) künftig härter bestraft werden. Das solle für die gelten, die in der Notfallversorgung arbeiteten, teilte Spahn der Funke Mediengruppe mit. Er und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) wollen ihm zufolge einen Vorschlag für das Strafgesetz machen. Zur Begründung sagte Spahn, Ärzte, Pfleger und Helfer in der Notfallversorgung seien besonderen Gefahren ausgesetzt. Die Zahl der Übergriffe auf Ärzte und Pfleger sei in kürzester Zeit um mehr als die Hälfte gestiegen. Patienten oder deren Begleiter verhalten sich Spahn zufolge oft gestresst und aggressiv, teilweise auch wegen Drogen.