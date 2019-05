Spahn verteidigt Vorschlag zu Grippeimpfungen in Apotheken

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat seinen Vorschlag verteidigt, künftig auch Apotheker Grippe-Schutzimpfungen vornehmen zu lassen. Damit würden die Ärzte entlastet, sagte er im SWR2 Tagesgespräch. Im Übrigen seien Grippe-Impfungen in Apotheken auch in anderen europäischen Ländern erlaubt. In Deutschland werde man das nun in einigen Modellregionen testen. Ärzte warnen dagegen vor möglichen Komplikationen und einer Gefährdung der Bevölkerung, wenn auch Nicht-Mediziner gegen Grippe impfen dürfen. Spahn wird am Vormittag beim Deutschen Ärztetag in Münster erwartet.