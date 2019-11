Spahn verteidigt Bemühungen um ausländische Pflegekräfte

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat seine Pläne verteidigt, die Personalnot in der Pflege mit ausländischen Fachkräften zu beheben. Dies sei Zuwanderung, die Deutschland brauche, sagte der CDU-Politiker in der Generaldebatte über den Haushalt im Bundestag. Der große Bedarf in den nächsten Jahren könne nicht nur durch Auszubildende hierzulande gedeckt werden. Die AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winkemann kritisierte die Finanzierung der geplanten Ausbildung von ausländischen Pflegefachkräften und verwies auf Millionen gut ausgebildeter Pflegekräfte in Europa. Das Bundesgesundheitsministerium will Arbeitskräfte aus Mexiko, dem Kosovo und den Philippinen mobilisieren.