In der Diskussion um Billig-Windeln für Inkontinenzpatienten stoppt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Unterbietungswettbewerb. Der Preiskampf gehe zu Lasten der Patienten, kritisierte der CDU-Politiker in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Deshalb würden Ausschreibungen für Hilfsmittel komplett verboten. Die Kassen müssten künftig Rahmenverträge mit Heilmittelherstellern abschließen, in denen Qualitätsstandards verankert seien.