Gesundheitsminister Spahn will mehr digitale Angebote in der Medizin. Es geht um Medizin-Apps auf Rezept, digitale Patienteakten und Videosprechstunden.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will das Gesundheitswesen in Deutschland an das digitale Zeitalter anpassen. Das Bundeskabinett soll heute den Entwurf des Gesundheitsministers auf den Weg bringen.

Im ARD-Morgenmagazin erklärte Spahn am Mittwoch seine Pläne:

Dauer 1:34 min Spahn: Ärzte sollen Gesundheits-Apps verschreiben Bundesgesundheitsminister Spahn will das Gesundheitssystem digitaler machen. Gemeint seien Gesundheitsapps wie Tagebücher für Diabetiker oder Apps für Menschen mit Bluthochdruck.

Spahn: Der Patient wird immer noch einen Arzt brauchen

Ärzte sollen zum Beispiel Geld dafür bekommen, wenn sie Daten in digitale Patientenakten einpflegen. Außerdem sollen weitere digitale Angebote gestärkt werden. Patienten sollen künftig so leichter Arztpraxen finden können, die auch Videosprechstunden anbieten. "Der Patient von morgen wird immer noch einen Arzt brauchen", argumentierte Spahn. "Aber er wird keinen Arzt mehr ernst nehmen, der nur noch über Karteikarten arbeitet."

Spahn will außerdem, dass ein Arzt künftig mehr als nur Tabletten oder Krücken verschreiben kann. Ein wichtiger Punkt seines Entwurfs sind sogenannte Gesundheits-Apps für Smartphons und Tablets. "Im Kern geht es darum, digitale Angebote zugänglich zu machen, die dem Patienten im Alltag helfen", sagte er.

Tagebücher für Diabetiker oder Menschen mit Bluthochdruck

Solche Apps würden verschrieben, um Therapien zu unterstützen. Gemeint seien Apps wie digitale Tagebücher für Diabetiker oder Apps für Menschen mit Bluthochdruck. "Die helfen dem Patienten, aber auch dem Arzt, weil er über den Verlauf der Erkrankung unkompliziert informiert wird", sagte Spahn.

Die Kosten sollen dem Entwurf nach von den Krankenkassen übernommen werden - allerdings nur, wenn die Anwendung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) auf Sicherheit, Datenschutz, Transparenz und Nutzerfreundlichkeit geprüft wurden.

Datenschutz und Datensicherheit als wichtiges Thema

Laut Spahn sollen Hersteller ihre App zunächst ein Jahr lang anbieten und den Preis selbst bestimmen dürfen. Danach müssten sie nachweisen, dass die Anwendung die Versorgung verbessere. Erst dann sollen sie mit Krankenkassen über die Kostenübernahme verhandeln können. Man werde auf Qualität achten, so Spahn.