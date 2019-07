per Mail teilen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat offenbar einen Gesetzentwurf zur Entlastung der medizinischen Notfallversorgung vorgelegt - mit neuen telefonischen Notfallleitstellen.

Der Gesetzentwurf sieht laut der Funke Mediengruppe vor, dass die Nummer 112 für den Rettungsdienst mit der Nummer 116117 für die Terminvergabe der niedergelassenen Ärzte zusammengelegt werden soll. In einem "Ersteinschätzungsverfahren" sollen Mitarbeiter der Notleitstelle bei jedem Anrufer ermitteln, ob ihm am besten im Krankenhaus oder bei einem ambulanten Arzt geholfen werden kann.

Notfallzentren an Krankenhäuser sollen mitentscheiden

Außerdem sollen an den Krankenhäusern Notfallzentren eingerichtet werden, die Patienten je nach Schwere ihrer Erkrankung in die Notaufnahme oder in eine ambulante Behandlung schicken.

So will Spahn die überlaufenen Notaufnahmen der Krankenhäuser entlasten und die Wartezeiten dort verkürzen. Bereits im Dezember hatte er seine Ideen vorgestellt. Um die Organisation der Leitstellen bundeseinheitlich zu regeln, muss es eine Grundgesetzänderung geben. Bisher kann der Bund in diesem Bereich keine Gesetze erlassen.