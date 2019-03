Heute steht die womöglich entscheidende Abstimmung in London an. Sollte das Parlament den Brexit-Deal erneut ablehnen, droht ein harter Austritt aus der EU. Das könnte auch zu Versorgungsengpässen mit Medizinprodukten in Europa führen, warnt Gesundheitsminister Spahn.

Medizinprodukte wie Herzschrittmacher, Tests für Blutproben oder Implantate brauchen in der EU ein Zertifikat, das eine europäische Expertenstelle ausstellt. Spahn befürchtet Versorgungsengpass Wenn Großbritannien nun ohne Vertrag die EU verlassen sollte, würden alle britischen Zertifikate ungültig. Deshalb fürchtet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), es könnte Engpässe bei der medizinischen Versorgung geben. Das schreibt Spahn der EU-Kommission in einem Brief, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. "Bei einem ungeregelten Brexit ist ohne die Verständigung auf praktikable Verfahrensweisen davon auszugehen, dass Zehntausende Medizinprodukte ihre formelle Verkehrsfähigkeit in der EU verlieren und damit auf dem europäischen Markt nicht mehr zur Verfügung stehen." Jens Spahn (CDU) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dpa Bildfunk picture alliance/Robert Michael/dpa Wie viele Produkte das wirklich betrifft, müsse schnellstmöglich erfasst werden. Die Sorgen des CDU-Ministers teilen deutsche Gesundheitspolitiker über Parteigrenzen hinweg und auch die vorgeschlagene Lösung. Gesundheitsminister Spahn fordert, dass die Zertifikate für ein Jahr weiter gelten. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fände eine entsprechende Übergangslösung gut. Betroffene Produkte könnte so zunächst weiter eingeführt werden. Ohne Zertifikat keine Nachbestellung Manche deutsche Firmen hätten vorgesorgt und sich mit den entsprechenden Produkten eingedeckt. Deren Einsatz ist weiterhin möglich. Nur kann ohne Zertifikat kein Nachschub nach Deutschland importiert werden. Lauterbach hält auch bei Arzneimitteln Engpässe für möglich. Durch fehlende Wirkstoffe könnten zumindest manche Medikamente nicht verfügbar sein. Produkte entsprechen weiterhin EU-Standard Dabei handelt es sich um ein formuales Problem, denn an den Produkten oder der Zulassung ändert sich mit dem Brexit erstmal nichts. Das betont auch die FDP-Gesundheitspolitikerin Katrin Helling-Plahr. In der Vergangenheit in Großbritannien zertifizierte Produkte seien zwar formell nicht mehr verkehrsfähig, entsprächen aber natürlich dem europäischen Standard, sagte sie. Daher ist auch Helling-Plahr für eine Übergangsfrist. Spahns Vorstoß käme zwar ein bisschen spät, sei aber richtig. Jedes dritte Produkt wird in Großbritannien zertifiziert Das finden die Grünen genauso. Kordula Schulz-Asche (Grüne) sieht ein weiteres Problem: Engpässe bei der Zertifizierung durch den Wegfall einer entsprechenden Stelle in Großbritannien. Nahezu jedes dritte Medizinprodukt wurde bisher dort zertifiziert. Dauer 00:19 min Kordula Schulz-Asche: Belastung für Zulassungsstellen Online Kordula Schulz-Asche (Grüne) Diese große Zulassungsstelle in London hat nicht nur britische, sondern auch Medizinprodukte aus ganz Europa geprüft. Nun müssten die übrigen Stellen in die Lage versetzt werden, das aufzufangen. EU: Probleme in der Versorgung sollen minimiert werden Kurzfristig sei das nicht möglich, schreibt auch Gesundheitsminister Spahn in seinem Brief. Er ist für vereinfachte Verfahren, was die britischen Zertifikate betrifft. Eine Sprecherin der EU-Kommission teilte auf Anfrage mit, es gebe einen intensiven Austausch mit Großbritannien und den Mitgliedsstaaten. Alle Zertifikate sollen vor dem Brexit überführt sein. Man hoffe, Probleme bei der Gesundheitsversorgung so zu minimieren.