Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will eine Meldepflicht für alle Corona-Tests einführen. Damit könne die Lage besser eingeschätzt werden, sagte er der "Bild am Sonntag". Bisher gelte die Meldepflicht nur für Tests, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wird. Spahn fordert außerdem eine europäische Einrichtung wie das deutsche Robert-Koch-Institut, allerdings mit mehr Handlungsmöglichkeiten. In Deutschland haben sich nach neuesten Zählungen des Instituts fast 800 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.