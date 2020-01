Spahn: Tausende Tote durch Mangel an Spenderorgane

In Deutschland sterben offenbar mehr Menschen als bisher angenommen, weil es nicht genügend Spenderorgane gibt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte der "Bild am Sonntag", dass dazu auch Menschen gehören, die erst gar nicht auf die Warteliste kommen, weil sie zum Beispiel wegen ihres Alters kaum Chancen auf ein Spenderorgan hätten. Außerdem würden Menschen, die während der Wartezeit so schwer erkranken, dass sie wieder von der Liste gestrichen werden, in der Statistik bisher nicht erfasst. Insgesamt seien das mehrere tausend Tote pro Jahr. Spahn plant deshalb für die Organspende die sogenannte Widerspruchslösung. Danach gelten alle Bürger automatisch als Spender, es sei denn sie sagen ausdrücklich, dass sie das nicht wollen.