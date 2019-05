Die private Raumfahrtfirma SpaceX von Milliardär Elon Musk hat die ersten 60 Satelliten für ein weltumspannendes Internet ins All gebracht. Alle Satelliten seien inzwischen online, teilte Musk per Twitter mit. Sie sollen auch abgelegene Gebiete auf der Welt mit schnellem Breitband-Internet versorgen. Dazu will SpaceX in den kommenden Jahren insgesamt 12.000 Satelliten ins All bringen.