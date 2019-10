Sozialverband: Pflege führt viele Frauen in Altersarmut

per Mail teilen

Die Pflege von Familienangehörigen treibt viele Frauen in die Altersarmut. Das haben Wissenschaftler in einem Gutachten für den Sozialverband SoVD festgestellt. Wer den beruflichen Werdegang zugunsten der Familie zurückstelle, werde mit geringeren Einkommen und Rente bestraft, sagte Verbandspräsident Adolf Bauer. Zwei Drittel der Pflegenden seien weiblich. Die emotionale, körperliche und zeitliche Belastung sei mit einem Vollzeitjob unvereinbar. Deswegen müssten viele Betroffene ihre Arbeitszeit zurückfahren oder ihren Beruf ganz aufgeben. Die Zahl der privat pflegenden Menschen betrage in Deutschland Schätzungen zufolge zwischen drei und fünf Millionen.