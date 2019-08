Sozialdemokraten in Italien: Zeit des Hasses beenden

per Mail teilen

In Italien rückt ein Regierungsbündnis aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten näher. Deren Chef, Nicola Zingaretti, sagte in einer Rede, mit der künftigen Regierung werde sich das Profil der italienischen Politik ändern. Die Zeit des Hasses und der Menschenrechtsverletzungen müsse jetzt beendet werden. Italiens Präsident Sergio Mattarella hatte die beiden Parteien beauftragt, Gespräche über eine mögliche Regierung zu führen. Bis zum Abend will der Staatschef entscheiden, ob die Regierung letztendlich zustande kommt oder ob nur eine Neuwahl möglich ist. Die bisherige Koalition aus den Fünf Sternen und der rechten Lega war letzte Woche zerbrochen.