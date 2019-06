Sorge um Kommunalpolitiker

Der Deutsche Städtetag sorgt sich nach dem Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) um die Sicherheit von Kommunalpolitikern. Sie würden immer öfter Opfer von Drohungen und Anfeindungen, sagte Städtetags-Präsident Burkhard Jung. In politischen Diskussionen dürfe und müsse es Streit in der Sache geben - aber Menschenwürde und Gewaltfreiheit seien für das demokratische Miteinander elementar. In Baden-Württemberg hat es nach Auskunft des LKA im vergangenen Jahr 160 Fälle von politisch motivierten Straftaten gegenüber Amts- und Mandatsträgern gegeben, zumeist Beleidigung, aber auch Volksverhetzung. Die meisten Fälle hatten einen rechtsextremen Hintergrund. In Rheinland-Pfalz kommen solche Angriffe deutlich seltener vor. Im Jahr 2018 wurden 13 Fälle gezählt.