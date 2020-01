Auf der Technik-Messe CES in Las Vegas hat Sony ein eigenes Elektro-Auto vorgestellt. Es solle zeigen, welche Möglichkeiten in Entwicklungen aus dem Hause Sony steckten, so der Konzernchef. An der Entwicklung des Autos waren auch die deutschen Zulieferer Bosch, Continental und ZF beteiligt. Auch andere Hersteller haben auf der CES Auto-Neuheiten präsentiert.