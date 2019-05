per Mail teilen

Nach der Bürgerschaftswahl in Bremen beginnen am Vormittag die Sondierungsgespräche. Beim ersten Treffen zwischen CDU und Grünen geht es um die Chancen einer sogenannten Jamaika-Koalition mit der FDP. Morgen wollen die Grünen mit der SPD über ein Dreierbündnis mit der Linkspartei sprechen. Die Bremer CDU hatte bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag zum ersten Mal seit mehr als 70 Jahren mehr Stimmen als die SPD bekommen. Beide Parteien sind auf die Grünen als Koalitionspartner angewiesen.