Sommerbilanz bei Fahrverboten in Tirol

Nachdem die Fahrverbote in Tirol gestern Abend wieder aufgehoben worden sind, hat das Land eine Sommerbilanz gezogen. Danach hat die Polizei rund 27.000 Verkehrsteilnehmer von den Ausweichrouten zurück auf die Autobahnen geschickt. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter zeigte sich zufrieden. Die Fahrverbote hätten die Bevölkerung massiv entlastet. Auch sei es gelungen, trotz Hauptreisezeit die Verkehrs- und Versorgungssicherheit in den betroffenen Gemeinden aufrecht zu erhalten. Auch im Winter soll es wieder Fahrverbote geben. Nach der Einführung kurz vor den Sommerferien war das österreichische Bundesland von Politikern in Deutschland, vor allem in Bayern, heftig kritisiert worden.