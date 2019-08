per Mail teilen

Als der Solidaritätszuschlag eingeführt wurde, mussten Golfkrieg und Wiedervereinigung als Gründe herhalten. Es ist höchste Zeit, den Soli abzuschaffen - und zwar komplett, meint Martin Rupps.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will den Solidaritätszuschlag weitgehend abschaffen. Für rund 90 Prozent derjenigen, die ihn bisher als Ergänzungsabgabe zur Körperschaft- oder Einkommensteuer entrichtet haben, soll er wegfallen. Nur Bezieher hoher Einkommen sollen nach diesen Plänen den Zuschlag weiter zahlen müssen. Sie erbringen bereits heute den Löwenanteil der Einnahmen – etwa sieben der 17 Milliarden Euro im Jahr.

Die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz für einen weitgehenden Abbau des Solidaritätszuschlags stoßen auf ein geteiltes Echo, berichtet Matthias Reiche.

Dauer 1:00 min Debatte um Soli-Abschaffung Die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz für einen weitgehenden Abbau des Solidaritätszuschlags stoßen auf ein geteiltes Echo. Die Neuregelung sieht vor, dass der Soli für rund 90 Prozent der Steuerzahler ab 2021 vollständig abgeschafft wird.

Bei Nachrichten wie dieser steigt Wut in mir hoch. Der Solidaritätszuschlag sollte ursprünglich die deutschen Kosten am Golfkrieg im Frühjahr 1991 und Ausgaben im Zuge der deutschen Vereinigung finanzieren. Beides ist lange her. Folgerichtig gehört die Position „Solidaritätszuschlag“ aus der Gehaltsabrechnung gestrichen – und zwar für alle. Alles andere wäre politisch und moralisch ein Wortbruch!

Doch Herr Scholz windet sich, will von einer Entlastung der Wohlhabenden nichts wissen, weil er offenbar nur zehn und nicht 17 Milliarden anderswo holen kann oder will. Er macht es sich nur bequem. Die Soli-Zahler, die weiter zur Kasse gebeten werden sollen, haben sich vermeintlich in ihr Schicksal gefügt.

Ich will keine Lanze für Reiche brechen. Sie zahlen in Deutschland aus meiner Sicht schon heute viel zu wenig Steuern. Sie könnten eine Ergänzungsabgabe zahlen, die sogar höher ist als der aktuelle Solidaritätszuschlag. Doch der Name muss weg – auch damit kein Politiker auf die Idee kommt, die Abgabe wieder für alle einzuführen.