Sojus-Kapsel mit arabischem Raumfahrer erreicht ISS

Auf der Internationalen Raumstation ISS ist zum ersten Mal ein Astronaut aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im Einsatz. Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte, erreichte seine Sojus-Kapsel nach sechs Stunden Flug am Abend planmäßig die Station. Der 35-jährige Hassa al-Mansuri verstärkt das Team auf der ISS für acht Tage. Nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos beteiligen sich die Vereinigten Arabischen Emirate an den Kosten für die Modernisierung des Weltraumbahnhofs Baikonur in Kasachstan.