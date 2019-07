Söder will Bahntickets von Mehrwertsteuer befreien

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), fordert, Bahntickets von der Mehrwertsteuer zu befreien. Söder sagte der "Welt am Sonntag", er wolle den Menschen nicht vorschreiben, ob sie fliegen oder mit dem Zug fahren sollten. Aber das Bahnfahren müsse so attraktiv und billig werden, dass man das Flugzeug bei Kurzstrecken nicht mehr benutzen müsse. In Bayern wolle Söder das modernste Klimaschutzgesetz in Deutschland auf den Weg bringen. Es sehe unter anderem vor, 30 Millionen neue Bäume zu pflanzen und eine Umstellung auf erneuerbare Energien zu fördern.