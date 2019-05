per Mail teilen

Amazon-Chef Jeff Bezos hat in Washington sein Mond-Projekt vorgestellt. Mit der Mondlandefähre Blue Moon sollen Menschen zum Mond befördert werden – um dann dort zu bleiben.

Mit seinem Unternehmen Blue Origin will Jeff Bezos sich am neuen Wettlauf zum Mond beteiligen. Er präsentierte nicht nur ein Modell der Mondlandefähre Blue Moon, sondern erläuterte auch seine Vision einer Besiedelung im All – wie im Video zu sehen ist:

Dauer 01:10 min blue-moon-amazon blue-moon-amazon

"Wir müssen zum Mond zurückkehren und dieses Mal bleiben", betonte Bezos. Die Erschließung des Sonnensystems sei unter anderem nötig, um künftige Energiekrisen zu verhindern. Dies sei noch ein sehr langfristiges Ziel, räumte er ein, doch schon jetzt müsse man dafür die Infrastruktur schaffen.

Starttermin steht noch nicht

Der Mondlander hat vier Beine und soll je nach Modell bis zu 6,5 Tonnen Ausrüstung und Astronauten zum Erdtrabanten transportieren können. Bislang gibt es noch kein fertig entwickeltes Mondlandegerät – das die amerikanische Raumfahrtagentur Nasa aber dringend benötigt. Diese Lücke könnte Blue Moon jetzt füllen. Einen Termin für den ersten Start gibt es allerdings noch nicht.

Jeff Bezos hat das Unternehmen Blue Origin im Jahr 2000 gegründet. Er finanziert es mit mehr als einer Milliarde Dollar im Jahr. Neben der Landefähre arbeitet Blue Origin an zwei weiteren Großprojekten: einer Rakete, die bereits ab diesem Jahr Touristen ins All fliegen soll und einer teilweise wiederverwertbaren Trägerrakete. Damit wird das Unternehmen zu einem ernsthaften Konkurrenten für SpaceX von Elon Musk. SpaceX hat bereits mehrere erfolgreiche Flüge mit seiner wiederverwertbaren Trägerrakete Falcon9 absolviert.

Neben Jeff Bezos' Unternehmen werden sich wohl noch weitere Raumfahrtunternehmen um den Bau eines Mondlanders bei der Nasa bewerben.