Korruption, Mafiosi, abwertende Sprüche der alten Männer-Garde - trotzdem ist Zuzana Caputova jetzt Präsidentin der Slowakei. Marianne Allweiss beschreibt, was ihr bevorsteht:

Am Samstag ist Caputova als neue Präsidentin der Slowakei vereidigt worden. Die 45-jährige Anwältin und Umweltaktivistin sagte in ihrer Rede vor dem Parlament in Bratislava, sie sei nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um dem Volk zu dienen. Ihre Aufgabe sehe sie darin, Gräben zu überwinden.

Die erste Frau an der Spitze der Slowakei ist pro-europäisch und liberal eingestellt. Caputova hatte die Stichwahl im März klar gegen den slowakischen EU-Kommissar Sefcovic gewonnen - obwohl sie politisch wenig bekannt gewesen war.