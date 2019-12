"Fridays for Future"-Gründerin Greta Thunberg hat in Madrid an ihrer ersten Aktion für den Klimaschutz teilgenommen. Sie kam zu einem Sit-In auf dem Gelände des Weltklimagipfels. Zusammen mit anderen Aktivisten saß sie schweigend vor dem Konferenzort. Am Abend will Thunberg mit Hunderttausenden Aktivisten an einer Großkundgebung in der spanischen Hauptstadt teilnehmen, um Druck auf den Weltklimagipfel zu machen - für ehrgeizigere Ziele im Kampf gegen die Erderwärmung.