Die meisten Deutschen finden ein Feuerwerk zu Silvester schön, was sie jedoch nicht daran hindert, ein Verbot desselben zu fordern. Was also tun? Einige Alternativen gibt es bereits.

Geforscht wird bereits an den ultimativen Bio-Böllern, aber das Ergebnis fällt bislang doch eher mager aus, findet SWR-Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonnen. So hätten Forscher der Universität München zwar bereits eine Alternative zu den schädlichen Chlorverbindungen gefunden, die bei den herkömmlichen Böllern für die schönen Farben sorgten. Doch bis zur Marktreife könne noch einige Zeit vergehen. Und für feinstaubfreie Böller müsse es erstmal einen Ersatz fürs Schwarzpulver geben, der sei derzeit aber weit und breit nicht in Sicht.

Dauer 6:08 min Auf der Suche nach dem Öko-Feuerwerk SWR-Moderatorin Marie Borowski im Gespräch mit SWR-Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonnen

Städte setzen immer mehr auf Lasershows

Die Vorteile dieser Methode liegen auf der Hand: Kein Lärm kein Feinstaub, kein Müll und keine Verletzungen. Trotzdem könne man mit den Lasershows eine wirklich schöne Atmosphäre schaffen, so Thiel-Sonnen. In Konstanz und Stuttgart kommt die alternative Lichterschow deshalb erstmals an Silvester zum Einsatz. Andere Städte wie Karlsruhe, Trier oder Frankfurt haben solche Erfahrungen bereits früher während diverser Sommerfestivals gemacht, wenn große Lichteffekte auf Baudenkmäler oder andere Gebäude gespielt würden.

Drohnen-Neujahrsfest in China

Ein paar Nummern aufwendiger ist da schon die Lichtershow mit Hilfe von Drohnen. In China wird die Methode bereits in mehreren Städten praktiziert. Und auch im Schweizer St. Moritz sollen in dieser Neujahrsnacht statt Feuerwerk über'm See, etwa 100 Drohnen fliegen. Die Fluggeräte würden mit Leuchten ausgestattet und flögen quasi im Schwarm, perfekt aufeinander abgestimmt, so Thiel-Sonnen. Das Ergebnis seien geniale Lichtertänze und Bilder.

Lampions und Trommeln für Privat-Feuerwerker

Während die Drohnen-Shows eher den Profis vorbehalten bleibe, müsse sich der Privat-Feuerwerker wohl etwas anderes einfallen lassen, meint Thiel-Sonnen. Zur Auswahl stünden da bislang weiterhin nur Lampions, Kerzen, ein bisschen Johlen, Tröten und Trommeln auf dem Programm. "Und dann hat man das neue Jahr mit Licht und Jubel und vor allen Dingen auch gesund und würdig begrüßt."