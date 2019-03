per Mail teilen

Siemens hat im vergangenen Jahr in Europa so viele Patente angemeldet wie kein anderes Unternehmen. Mit fast 2.500 Patenten hat Siemens den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei auf Platz zwei verdrängt. Deutsche Firmen gehören mit mehr als 26.700 Erfindungen zu den forschungsstärksten der Welt. Mehr Patente haben nur die USA angemeldet. Patente aus Deutschland gibt es vor allem in der Fahrzeug- und Computertechnik und der Biotechnologie.