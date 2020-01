Siemens bleibt Zulieferer für australisches Kohlebergwerk

Der Industriekonzern Siemens bleibt trotz Protesten von Klimaschützern Zulieferer für ein Kohlebergwerk in Australien. Siemens verkauft den Betreibern eine Signalanlage für die Zugstrecke, auf der die Kohle aus der Mine zum Hafen transportiert werden soll. Vorstandschef Joe Kaeser erklärte am Abend, man sei zu dem Schluss gekommen, dass man allen vertraglichen Verpflichtungen nachkommen müsse. Kohlekraftwerke gelten als besonders umweltschädlich. Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" spricht deshalb von einem unentschuldbaren Fehler und kündigte Demonstrationen an. Australische Umweltschützer kritisierten, mit dieser Entscheidung zeige das Unternehmen sein wahres Gesicht. Die angebliche Klimawandel-Strategie des Siemens-Konzerns habe sich als inhaltsleer und bedeutungslos entpuppt.