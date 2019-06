Siemens baut weitere Stellen ab

Siemens streicht in der Energiesparte 2.700 Arbeitsplätze. Mehr als die Hälfte davon soll an deutschen Standorten wegfallen, vor allem in Erlangen und Berlin. Der Abbau soll eine Einsparung von einer halben Milliarde Euro bringen. In der Energiesparte gebe es schon länger Probleme mit Überkapazitäten, hieß es zur Begründung. Das liege an der Energiewende. Siemens hatte schon im vergangenen Jahr einen größeren Stellenabbau angekündigt. Bisher war davon vor allem die Kraftwerks-Sparte betroffen. Insgesamt geht es um 13.000 Stellen.