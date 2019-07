Sieben Wochen nach Lübcke-Mord: Demonstrationen in Kassel

Sieben Wochen nach dem Mord am Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wollen am Mittag Rechtsextreme in der Stadt demonstrieren. Die Kleinstpartei "Die Rechte" fühlt sich zu Unrecht mit Terror und Gewalt in Verbindung gebracht. Die Stadt Kassel hatte versucht, die Demonstration zu verhindern, war mit ihrer Beschwerde aber vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof gescheitert. Die Polizei erwartet bis zu 500 Teilnehmer. Wesentlich mehr soll es auf der Gegenseite geben. Das "Bündnis gegen Rechts" hat eine Gegenveranstaltung angemeldet. Mehrere Tausend Teilnehmer treffen sich gerade in der Innenstadt. In dem Mordfall geht die Staatsanwaltschaft weiterhin davon aus, dass Lübcke von dem Rechtsextremisten Stephan E. ermordet wurde.