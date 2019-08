Sicherheitsvorfall am Münchner Flughafen führt zu Verzögerungen

Am Münchner Flughafen ist es am Vormittag zu Verzögerungen wegen eines Sicherheitsvorfalls gekommen. Ein Fluggast gelangte nach Angaben der Bundespolizei ohne vorherige Überprüfung in einen Bereich für bereits kontrollierte Passagiere. Das führte zu Durchsuchungen im Terminal, der Mann wurde später gefasst. Die Abfertigung am Flughafen ist dem Airport-Betreiber zufolge teilweise eingestellt worden. Im vergangenen Jahr wurden am Münchner Flughafen 330 Flüge abgesagt, weil eine Frau unkontrolliert durch eine Sicherheitsschleuse gelangt war. Das hatte Folgen für mehr als 30.000 Passagiere.