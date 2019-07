Sicherheitsrat verurteilt Luftangriff auf Flüchtlinge

Vier Tage nach dem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager in Libyen hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen Waffenstillstand in dem Bürgerkriegsland gefordert. Die Konfliktparteien müssten sich um eine politische Lösung bemühen und Hilfsorganisationen Zugang gewähren, heißt es. In seinem Statement äußert sich der Sicherheitsrat auch besorgt über die humanitäre Lage in den Flüchtlingslagern in Libyen. Der Luftangriff ereignete sich am Dienstag. Dabei sind 56 Menschen getötet worden, mehr als 130 wurden verletzt.