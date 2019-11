Die amtierende Vorsitzende der Gleichstellungsbeauftragten- und Frauenministerkonferenz (GFMK), Anne Spiegel, sieht im Kampf gegen Sexismus eine Hauptaufgabe. Im SWR2-Tagesgespräch sagte die rheinland-pfälzische Frauenministerin, vor allem beim Thema "Sexuelle Belästigung im Job" bestehe nach wie vor Handlungsbedarf. Noch immer sei die Dunkelziffer hoch, weil sich Betroffene oft nicht an die Öffentlichkeit trauten. Ein weiteres Anliegen sei die Umsetzung der sogenannten "Istanbul-Konvention", dem ersten völkerrechtlich bindenden Vertrag in Europa zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Die Grünen-Politikerin mahnte dafür im SWR ein Gesamtkonzept des Bundes an. Es bringe nichts, wenn jeder vor sich hinarbeite. Die GFMK trifft sich heute und morgen in Ingelheim bei Mainz zu ihrer Herbsttagung. mehr...