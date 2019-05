per Mail teilen

Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat auf der Hauptversammlung weitere Veränderungen angekündigt. Die Kosten der Bank seien immer noch zu hoch, sagte er in Frankfurt vor Aktionären. Deshalb müsse die Bank deutlich mehr automatisieren. Alle Geschäftsbereiche müssten ihre Rendite steigern. Die Aktie der Deutschen Bank hat in den vergangenen Jahren über zwei Drittel an Wert verloren und notiert auf einem Tiefststand.