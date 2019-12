Seltener Gauguin versteigert

In Paris ist ein seltenes Gemälde des französischen Künstlers Paul Gauguin für 9,5 Millionen Euro versteigert worden. Der Wert war ursprünglich auf 5 bis 7 Millionen geschätzt worden. Das Ölgemälde gehe an einen internationalen Sammler, es bleibe aber in Frankreich, erklärte das Aktionshaus. Das Bild zeigt eine geheimnisvolle Landschaft auf der Pazifikinsel Tahiti. Gauguin hatte es bei einem Aufenthalt in der damaligen französischen Kolonie gemalt. Nur wenige Gemälde aus dieser Zeit sind noch in Privatbesitz.