Seit 2017 mehr als 50 Sprengstoffdelikte von Neonazis

Die Behörden haben in der deutschen Neonazi-Szene seit 2017 51 mal Sprengstoff sichergestellt oder Straftaten registriert, in denen Sprengstoff zum Einsatz kam. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums an die Bundestagsfraktion der Linken hervor, die dem SWR vorliegt. Bei den Sprengstoffen handelt es sich überwiegend um illegale Pyrotechnik, aber auch um sogenannte Polenböller, Bengalos oder Nebelhandgranaten. In zehn Fällen spielte Sprengstoff bei Angriffen auf Asylbewerber oder auf Asylbewerberunterkünfte eine Rolle. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Martina Renner fordert, dass bei Sprengstoff-Straftaten immer der politische Hintergrund geprüft wird - bisher wird das nicht automatisch gemacht.