Seenotrettung: Treffen ohne Ergebnis beendet

Beim Treffen mehrerer EU-Innen- und Außenminister in Paris zur Seenotrettung hat es bislang keinen Durchbruch gegeben. Ziel war es, eine Gruppe von mindestens 15 EU-Staaten zu bilden, die bereit sind, aus Seenot gerettete Migranten aufzunehmen. Deutschland und Frankreich wollen damit verhindern, dass Schiffe zur Seenotrettung lange vor europäischen Häfen liegen müssen, bevor sie anlegen dürfen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) zeigte sich zuversichtlich, bis September eine Lösung zu finden. Italien kündigte weiteren Widerstand an. Aus Protest nahm Innenminister Matteo Salvini von der rechtsradikalen Lega an dem Treffen in Paris nicht teil.