Seenotretter können in Italien künftig härter bestraft werden, wenn sie unerlaubt in italienische Gewässer fahren. Der Senat in Rom hat einem entsprechenden Gesetz zugestimmt. Es sieht Strafen von bis zu einer Million Euro vor. Außerdem ermöglicht es den italienischen Behörden, Flüchtlingsschiffe zu beschlagnahmen. Ende Juni war die deutsche Kapitänin Carola Rackete mit einem Flüchtlingsschiff ohne Erlaubnis in italienische Gewässer gefahren und hatte dann im Hafen der Insel Lampedusa angelegt.