Seenot-Rettungs-Demos in vielen deutschen Städten

In vielen deutschen Städten soll es heute Demonstrationen für die zivile Seenotrettung im Mittelmeer geben. Die internationale Seebrücke-Bewegung hat dazu aufgerufen. In mehr als 80 Städten seien Demos geplant - zum Beispiel in Mainz, Kaiserslautern, Karlsruhe und Stuttgart. Mit den Aktionen soll auch der Einsatz der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete gewürdigt werden. Sie war mit 40 Flüchtlingen an Bord ohne Erlaubnis der italienischen Behörden in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa eingelaufen.