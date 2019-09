Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will mehr Bundespolizisten an allen deutschen Grenzen. Ziel sei es, unerlaubte Einreisen und Schleuserkriminalität zu bekämpfen, sagte er der "Bild am Sonntag". Am Mittwoch hatte Seehofer angekündigt, die Grenzkontrollen an der österreichischen Grenze für sechs weitere Monate zu verlängern. Die Voraussetzungen, zu einem Raum ohne Kontrollen zurückzukehren, seien noch nicht gegeben, sagte ein Ministeriumssprecher.