Seehofer will deutsch-schweizerische Grenze kontrollieren

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will Kontrollen an der deutsch-schweizerischen Grenze einführen. Dem "Spiegel" hat Seehofer gesagt, im vergangenen Jahr hätte es 43.000 unerlaubte Einreisen aus der Schweiz nach Deutschland gegeben. Er werde bis September ein Konzept für zeitlich befristete und anlassbezogene Kontrollen vorlegen. Am Montag waren ein achtjähriger Junge und seine Mutter am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main vor einen Zug gestoßen worden. Der Junge kam ums Leben. Der mutmaßliche Mörder, ein 40 Jahre alter Mann aus Eritrea, lebte in der Schweiz.