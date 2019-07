Ein Rettungsschiff der Regensburger Organisation Sea-Eye wartet vor der italienischen Insel Lampedusa - in internationalen Gewässern. Die Einfahrt in den Hafen wurde der Besatzung per Dekret des italienischen Innenministers verweigert.

Der Einsatzleiter von Sea-Eye erklärte, man werde das Verbot zunächst beachten. Die "Alan Kurdi" hat 65 Migranten an Bord, die vor der libyschen Küste gerettet wurden. Wir warten in int. Gewässern vor Lampedusa. Die Guardia di Finanza ist persönlich vorbei gekommen, um Salvinis Dekret zu überbringen: Der Hafen ist zu. In Deutschland dagegen gibt es über 70 aufnahmebereite Städte. Wir brauchen dringend einen sicheren Hafen! #AlanKurdi #sb0607 https://t.co/4sMUKiH4nC sea-eye, Twitter, 6.7.2019, 10:34 Uhr "Das Seerecht gilt" - erklärt die Organisation Sea-Eye. So begründete auch die deutsche Kapitänin Carola Rackete ihre Entscheidung zum Einlaufen nach Lampedusa. Im Audio hören Sie, wie Rackete die Situation erlebt hat: Dauer 1:11 min "Wir lassen uns nicht einschüchtern" Flüchtlingsschiff Sea-Eye liegt vor Lampedusa Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtsgerichteten Lega hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass Privatorganisationen die Migranten nach Italien bringen, seiner Ansicht nach gegen geltendes Recht verstoßen. In einem Brief an seinen deutschen Amtskollegen Horst Seehofer (CSU) erklärt Salvini, das sein Land in verantwortungsvoller Weise die europäische Außengrenze verteidige. Zudem drängte er Deutschland dazu, Verantwortung für die "Alan Kurdi" zu übernehmen, die unter deutscher Flagge fährt. Seehofer will Flüchtlinge aufnehmen Seehofer hat am Freitag angeboten, mehrere Flüchtlinge, auch von einem weiteren Rettungsschiff, aufzunehmen. Allerdings im Rahmen einer europäisch-solidarischen Lösung. Das habe er der EU-Kommission mitgeteilt. dpa Bildfunk Picture Alliance Das Prinzip, dass derjenige Staat für ein Schiff zuständig sein soll, unter dessen Flagge es fährt, lehnt die Bundesregierung ab. Deutsche Kaptitänin widersetzte sich Einfahrtverbot Vor einer Woche war die deutsche Kapitänin Carola Rackete vorübergehend festgenommen worden, nachdem sie trotz Verbots in den Hafen von Lampedusa eingelaufen war. Ihr Schiff, die Sea-Watch 3, hatte zuvor mit 40 Migranten an Bord zwei Wochen darauf gewartet, einen sicheren Hafen ansteuern zu können. In vielen deutschen Städten gab es heute Demonstrationen für die zivile Seenotrettung, auch im Südwesten.