Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will offenbar schnell überprüfen lassen, ob Rechtsradikale im öffentlichen Dienst arbeiten. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Demnach plant Seehofer, dafür eine Zentralstelle beim Bundesverfassungsschutz aufzubauen. Der Minister stellt am Vormittag in Berlin vor, wie er die Sicherheitsbehörden neu organisieren will. Der Bundestag hat im November 600 neue Stellen bewilligt. Hintergrund ist die Bedrohung durch Rechtsextremismus.