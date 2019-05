Bundesinnenminister Horst Seehofer will seine politische Karriere in spätestens zwei Jahren beenden. Seehofer sagte in einem Interview, nach der nächsten Bundestagswahl strebe er kein politisches Amt mehr an. Er werde im Juli 70 Jahre alt und komme auf insgesamt 50 Jahre in der Politik. Das reiche dann wirklich, so der CSU-Politiker.